Французская актриса Жюдит Годреш обвинила режиссера Жака Дуайона в изнасиловании

Французская актриса Жюдит Гордеш, которая недавно сняла полуавтобиографический сериал «Икона французского кино», подала жалобу на режиссера Жака Дуайона, обвинив его в изнасиловании. По ее словам, он надругался над ней, когда ей было 15 лет.

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В интервью местной радиостанции France Inter Годреш заявила, что Дуайон дважды надругался над ней в конце 1980-х. Актриса стала жертвой режиссера во время съемок фильма «Пятнадцатилетняя», где по сюжету девочка влюбляется в отца своего бойфренда. Со слов Жюдит, изнасилование произошло в доме, который Жак делил со своей девушкой Джейн Биркин.

В своей жалобе на Жако Годреш назвала режиссера, которому на момент их знакомства было 39 (а ей 14 лет), «хищником». Она обвинила его в том, что он просто «воспользовался своим положением и манипулировал ей», сообщает Variety.

На тот момент несовершеннолетней Гордеш также приписывали роман с Бенуа Жако, который наравне с ней сыграл главную роль в киноленте Дуайона. Однако теперь актриса утверждает, что он изнасиловал ее.