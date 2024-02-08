Коллега объяснила внезапную смерть актера «Моей прекрасной няни»

Актриса Виктория Тарасова, также как и Александр Симонец снимавшаяся в сериале "Глухарь" - у нее в рамках проектов франшизы главная женская роль, прокомментировала смерть коллеги.

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Симонец, напомним, скончался в родном Благовещенске. До того актер работал в Москве и активно снимался: главная роль в ситкоме "Дружная семейка", роли в сериалах "Возвращение Мухтара", "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе".

Причиной скоропостижного ухода 61-летнего артиста была названа сердечная недостаточность.

"Саша - хороший парень. Добрый, вежливый, отзывчивый - это большая редкость в наше время", - вспоминает в беседе с MK.RU Тарасова, добавив: ушедший был прекрасным актером, с которым очень комфортно работалось на съемочной площадке.

При этом, по словам близких артиста, за долгие годы жизни в Москве, в столице Симонец "так и не прижился" и принял решение вернуться на малую родину, где служил в местном театре.

Виктория вспоминала, что при ней партнер никогда не жаловался на здоровье, но в его возрасте, к сожалению, "часто случаются проблемы с сердцем, особенно у мужчин". К тому же, у артистов - "очень затратная в плане эмоций профессия, а Саша работал до последнего дня".

"Недоглядел. Очень и очень его жаль", - говорит коллега.

Церемония прощания с Симонцом начнется 9 февраля в Амурском областном театре драмы в 10 утра по местному времени. Похоронят актера в селе Семиозерка.