Почему актер Талгат Нигматулин стал жертвой секты

Его называли «советским Брюсом Ли» — за яркую азиатскую внешность, эмоциональную выразительность и мастерское владение восточными единоборствами.

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Но один из популярнейших советских актеров 1980-х трагически погиб в 35 лет, став жертвой сектантов.

Главный «пират»

В актерской карьере Нигматулина насчитывалось более двух десятков ролей, но одна из самых запоминающихся — Салех в «Пиратах XX века». Эта картина стала лидером отечественного кинопроката в 1980 году, собрав около 90 миллионов зрителей. Сам Талгат был настолько вдохновлен своим героем, что отказался от помощи дублеров и каскадеров, выполнив все трюки самостоятельно. Это не составило для него большого труда — ведь с детства он занимался бальными танцами, легкой атлетикой и карате, а потому был в отличной физической форме.

Мечта всей жизни

Если до «Пиратов XX века» у Нигматулина в основном были небольшие роли второго плана, после ошеломительного успеха первого советского боевика актера стали все чаще звать в кино. Но сам он лелеял другую мечту — стать режиссером. К слову, его сценарные и режиссерские таланты отмечали многие видные деятели советского кино. А в Ташкенте, где жил Талгат, выходили книги с его рассказами, стихами, пьесами.

Режиссерские курсы при Госкино СССР Нигматулин окончил в 1978 году, но, конечно, съемки молодому (точнее сказать, еще начинающему) актеру никто бы не доверил. Свою первую короткометражку «Эхо» он снял лишь в 1984 году, но картину приняли довольно спокойно, чем Талгат был крайне разочарован. К слову, в картине снялись его будущие убийцы.

Сектантские разборки

Еще в начале 1980-х Нигматулин вступил в секту, возглавляемую псевдоученым Абаем Борубаевым и «целителем» Мирзой Кымбатбаевым. Они проповедовали дикую смесь из дзен-буддизма, эзотерики и национальных мистических практик, а по сути являлись мошенниками и бандитами. В 1985 году среди сектантов наметился раскол, в результате которого часть «учеников» решила основать собственную «школу». Борубаев и Кымбатбаев попытались привлечь каратиста Нигматулина для укрощения непокорных, но тот отказался.