Актер Тарасов о работе над сериалом «Саша и Питер»

В Москве состоялась премьера сериала «Саша и Питер» о решительной девушке, которая устраивается в ЗАГС в городе на Неве, чтобы сорвать свадьбу своему бывшему парню. Яркая романтическая комедия появится в онлайн-кинотеатре PREMIER в День влюбленных – 14 февраля. Корреспондент «ФедералПресс» побывал на премьерном показе и пообщался с актером Никитой Тарасовым, который исполнил в сериале роль заведующего архивом ЗАГСА Игоря Валерьевича. О том, как проходили съемки, чем сериал должен понравиться зрителю и зачем актеру чувство романтики – читайте в нашем интервью.

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Никита, расскажите о своих впечатлениях о съемках.

— Это было радостное путешествие. Мне даже не верилось, что это действительно все происходит, и в моем любимом городе Петербурге, и с моими любимыми партнерами, и когда все это написано и снимается Лерой Шкирандо, с которой мы знакомы много лет и столько прошли вместе. Мы учились вместе в «Школе кино и телевидения «Индустрия» на креативных продюсеров. Отчасти я даже был свидетелем, как зарождался этот проект. Примерно год Лера радостно восклицала: «Я пишу на тебя роль!» Но читать свои черновики не давала. Я просто ждал запуска. Съемочный процесс был радостным, полным творчества, энтузиазма, задора, было ощущение, что мы что-то создаем вместе и это будет очень классно.

Что вам больше всего запомнилось?

— Так получилось, что всю вторую половину 2023 года я провел на Английской набережной в Санкт-Петербурге. По счастливому стечению обстоятельств дворец бракосочетания из сериала «Саша и Питер» по окончании съемочного периода превратился в усадьбу владельца завода начала двадцатого века, в которой жил главный герой другого сериала под названием «Куколка». То есть одна киногруппа выехала из объекта, другая – заехала. А я остался. И эти два проекта я наблюдал за тем, как меняется Петербург за окном, и Нева, и люди. Внутри дворца сменяются эпохи, солнце сменяется проливными дождями, люди нахлабучивают на себя все больше теплых вещей. А Нева как текла, так и течет. Мне кажется, так выглядит вечность.

Чем сериал «Саша и Питер» должен запомниться зрителю?

— Своей искренностью. Напомню, это дебют в режиссуре актрисы Валерии Шкирандо. Лера очень старалась снять свою историю честно, и мы все ей в этом помогали, как могли. Лера молодец! «Саша и Питер» – история про поиск себя, про жизненный путь и обстоятельства, пройдя которые, главная героиня обретет счастье. Да, безусловно, это романтическая сказка! И всем девушкам, которые мечтают о принце, я советую посмотреть нашу работу!

Ваш герой, какой он?

— Игорь Валерьевич – заведующий отделом архива в ЗАГСе. Зануда, душнила, крючковод, человек порядка, человек обязательств и слова. Трогательный, вдумчивый и воспитанный интроверт. «Типичный петербуржец», как сказали бы москвичи. Его сложно вытащить на откровения. Любовная линия подразумевает – маленький спойлер – признание в конце проекта, какой-то выплеск чувств… А мой герой не очень это все любит. Он любит порядок, занимается архивом в ЗАГСе и систематизирует архивные записи. Вот он сам как та архивная папка – пыльная, из подвала, с документами. Его вытащила на свет прекрасная красивая девушка, обтерла, помыла, пригрела и поцеловала. А кто именно, узнаете во время просмотра.

В сериале множество романтических историй, а в вашей жизни есть место романтике?

— Конечно. Я очень надеюсь, что оно будет со мной как можно дольше.

А что нужно, чтобы чувство романтики у человека оставалось?

— Это состояние души. Оно либо есть, либо нет. И я не уверен, что всем романтика необходима. Вот, к примеру, моему Игорю Валерьевичу любовь причиняет одни муки. Актерам возвышенное чувство крайне необходимо. Это рабочий инструмент! Актеры обязаны культивировать в себе ребенка. Быть искренними и непосредственными в своих проявлениях. Любовь – главный биохимический процесс эволюции.

А сложно в себе это культивировать или это естественно получается?

— Это не мышцы. Тут спортзал не поможет. А вот просмотр сериала «Саша и Питер» – отличный способ поднять себе настроение.

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