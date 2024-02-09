Звезда сериала «Теория большого взрыва» тайно женился и стал отцом

Если у вас завалялся лишний приз за победу в номинации «Конспиратор года», мы знаем, кому его отдать. Звезда сериала «Теория большого взрыва» Джонни Галэки сообщил на днях сразу две радостные новости — он женился и стал отцом. И все это под покровом великой тайны!

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В разговоре с Architectural Digest Джонни и его теперь уже супруга Морган раскрыли, что без лишнего шума связали себя узами брака, а совсем недавно у них родилась дочь Уна Эвелин. Для пары это первый общий ребенок. Сам же экранный Леонард Хофстедтер уже воспитывает сына от первого брака.

Забавно, но на момент интервью Морган еще была беременна, поэтому в беседе с AD супруги рассекретили только свадьбу. В примечании к номеру же указано, что спустя непродолжительное время девушка стала мамой. Дату церемонии и рождения малышки пара пожелала сохранить в тайне.

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Кстати, несмотря на то что в «Теории большого взрыва» Джонии — тот еще скромняга из робкого десятки, в жизни он тот еще завидный жених. До брака с Морган он несколько лет пребывал в отношениях с девушкой по имени Алэйна Мейер, а еще ранее — с партнершей по сериалу Кейли Куоко (она, к слову, в апреле прошлого года тоже стала мамой).