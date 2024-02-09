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Марк Руффало получил «звезду» на «Аллее славы» в Голливуде

Оскароносный актер Мар Руффало, известный по роли Халка во вселенной Marvel, получил персональную звезду на «Аллее славы». Именная плитка (2722-ая по счету) расположилась на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе.

Марк Руффало получил «звезду» на «Аллее славы» в Голливуде
© Фото: globallookpress.com

Во время церемонии открытия Марк Руффало поблагодарил всех собравшихся. Кроме того, он поделился небольшой историей, с чего началась его актерская карьера в Голливуде, сообщает телеканал Fox.

«Ничего бы не получилось без поддержки моей бабушки. Она присылала мне 20 долларов в неделю в конверте с запиской: “Я верю в тебя. Оставайся на месте. Ты все сможешь”», — признался 56-летний актер.

На мероприятии, помимо Руффало, были его жена, дети, коллега по ромкому «Из 13 в 30» Дженнифер Гарнер, а также режиссеры Дэвид Финчер, снявший «Зодиак», Джосс Уидон, президент Marvel Кевин Файги и актер Барри Кеоган.

Ранее почётную звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе получил Уиллем Дефо.

Актеры
Зодиак
Из 13 в 30
Звёзды
Звезда
Барри Кеоган
Кевин Файги
Джосс Уидон
Уиллем Дефо
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Марк Руффало
Дженнифер Гарнер
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