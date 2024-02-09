Василий Ливанов рассказал, как снимался в советском кино

Лучший кино-Холмс, как назвали его сами соотечественники Конан Дойла, дебютировал на главной киностудии страны и сыграл здесь самые свои яркие роли. На площади Звёзд российского и советского кинематографа напротив «Мосфильма» есть именная звезда с отпечатками ладоней и автографом народного артиста РСФСР Василия Ливанова.

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СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЛИ

– Какая из ролей была первой, Василий Борисович?

– Геолог Андрей в фильме-драме Михаила Калатозова «Неотправленное письмо», снятом в 1959 году. Там мы познакомились с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Мне довелось сыграть в замечательной актёрской компании, в составе которой были легенды – Смоктуновский, Урбанский, Самойлова. Четыре героя в фильме. В экспедиции жили мы в тайге, в лагере, в строительных вагончиках. Восемь месяцев там провели.

Очень тесно общались вне съёмок. Это были затяжные вечера. Кеша очень много нам рассказывал о своей жизни во время войны. Рассказы потрясающие, невероятные по напряжённости, по риску, по опасностям. Он ведь прошёл войну. Попал в окружение и оказался в плену, из которого спасся чудом. Работал Смоктуновский на съёмках мосфильмовской драмы «Неотправленное письмо» истово. Себя не жалел. Мы снимались в пожарах, в ледяных речках, в снегу. И всё это он делал безропотно, шёл на всё ради своей актёрской работы.

– Знаю, что вы с ещё одной легендой «Мосфильма» близко дружите. С Никитой Михалковым. И вроде бы вы даже родом «из одной детской».

– Во-первых, Никита моложе меня на 10 лет, я вырос с Андроном, а не с Никитой. Никита уже потом, с годами созрел, чтобы можно было с ним на равных общаться. Наши родители дружили. (Народный артист СССР Борис Николаевич Ливанов и художница Евгения Казимировна Ливанова были друзьями поэта, автора гимнов Советского Союза и Российской Федерации Сергея Михалкова и писателя Натальи Петровны Кончаловской, первой жены Михалкова. – Ред.)

– Какие мосфильмовские работы режиссёра Никиты Михалкова вам особенно нравятся?

– Мне вообще все его фильмы нравятся. Талантливый человек. Они оба талантливые люди, и Андрон, и Никита, слава богу. Друзья детства.

– А с Андроном Кончаловским какие у вас сложились отношения, когда стали взрослыми и коллегами?

– Друг детства, ну что вы хотите. Мы и сейчас дружим.

– Но, говорят, ваша дружба в один момент пострадала. После поездки в Суздаль вы приехали к другу детства на дачу, где был также Андрей Тарковский, и по дружбе рассказали им об идее создать фильм о русском иконописце Андрее Рублёве. Потом Андрей Тарковский и Андрон Кончаловский будто бы втайне от вас написали сценарий фильма «Андрей Рублёв».

– Идея снять фильм про Андрея Рублёва у меня появилась просто – из знания русской истории, русского искусства. Андрон потом написал мне письмо с извинениями за воровство. Это было именно так. Что конкретно там было написано, я уж не помню – это так давно было. Но Андрон извинился. Отношения сейчас нормальные.

«МЫ БЫЛИ ОДНОЙ СЕМЬЁЙ»

– Какие ещё места в Западном округе вам дороги?

– Поклонная гора. Это место нашей исторической памяти, которое воспитывает патриотизм. Я там не раз участвовал в Московском кинофестивале «Будем жить». На одном из таких форумов в программе «Кино для всей семьи» была представлена моя картина «Медный всадник России».

– Кстати о патриотизме. Сегодня наша страна ведёт спецоперацию, против нас ополчился весь Запад. Как воспринимаете происходящее в мире?