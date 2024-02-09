Джо Манганьелло хочет вернуться к роли Флэша Томпсона в фильмах Marvel

Недавно актёр Джо Манганьелло, сыгравший Флэша Томпсона в трилогии Сэма Рэйми «Человек-паук», дал интервью изданию ComicBook. В нём он поговорил про возвращение в Marvel и о работе с DC.

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Актёр подчеркнул, что с радостью бы вернулся к роли Флэша, но уже в киновселенную Marvel. К тому же Джо хотел бы сыграть Агента Венома. В комиксах Флэш стал Агентом Веномом после слияния с симбиотом, который не влияет пагубно на носителя.

Вместе с этим Манганьелло упомянул слухи о том, что Сэм Рэйми снимет шестую часть «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны».

«Хотел бы я быть частью кинематографической вселенной Marvel? Конечно. Я не очень разбираюсь в Агенте Веноме, но в целом знаю, кто он такой. Таким образом я бы хотел вернуться, да. И ещё я слышал, что Сэм Рэйми снимет «Секретные войны», верно?»