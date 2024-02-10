Актриса София Вергара и Джо Манганьелло официально развелись

Через шесть месяцев после их объявления о разрыве, София Вергара и Джо Манганьелло завершили процесс развода в духе взаимопонимания, следуя деталям их предбрачного контракта, который обеспечил защиту личных активов, собранных в течение их семилетнего брака, передает портал boda.

© Моя Москва.онлайн

Согласно официальным документам, ни одна из сторон не истребовала алименты, учитывая отсутствие детей от совместной жизни, а причиной для расставания стали несовпадения в вопросах о пополнении семьи, при этом Вергара указала на сво. неготовность к материнству в текущий период.

После разрыва Вергара не закрыла себя от новых романтических возможностей, отдавая предпочтение спутникам жизни старше 50, за исключением лиц в возрасте 49 лет. Они оба нашли утешение в компании новых спутников: Вергара была замечена вместе с ортопедом Джастином Салиманом, в то время как Манганьелло появлялся на публике в сопровождении тележурналистки Кейтлин О’Коннор, вместе с которой он посетил благотворительный мероприятие в Нью-Йорке.