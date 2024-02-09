Кристофер Нолан признался, что мечтал о Роберте Дауни-младшем

В интервью программы The Late Show режиссер Кристофер Нолан признался, что рад был поработать с Робертом Дауни-младшим во время съемок «Опенгеймера». Кроме того, постановщик рассказал, что его искренне восхищает, как актер исполнил роль Железного человека в фильмах Marvel.

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По словам Кристофера Нолана, выбор Роберта Дауни-младшего на роль Железного человека — «одно из самых важных кастинговых решений, которые когда-либо принимались в истории киноиндустрии», сообщает Variety.

«Я всегда хотел с ним поработать. И постоянно следил за тем, где он снимается. Он обладает неимоверной харизмой. В “Опенгеймере” мне хотелось дать ему возможность всецело погрузиться в роль», — признался Кристофер Нолан.