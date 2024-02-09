Майк Тайсон сыграет самого себя в новом супергеройском фильме
Майк Тайсон сыграет самого себя в новом супергеройском фильме под названием «Человек-кролик». Об этом пишет NME.
Лентой также займутся продюсер Андреа Иерволино («Феррари», «Теперь вместе») и сценарист Энрико Реммерт.
В фильме «Человек-кролик» рассказывается о супергерое-мультимиллионере, который в маске кролика анонимно сражается со злыми силами. Им движет желание отомстить за сестру, которая покончила с собой после того, как фото совершенного над ней акта насилия попали в интернет. Роль Тайсона пока не раскрывается.
«Человек-кролик» будет сниматься в Италии, а остальной актерский состав и режиссер проекта пока неизвестны.
Иерволино назвал фильм «инновационным» и сообщил, что большая его часть будет снята на «виртуальной площадке».
О дате выхода фильма не сообщалось.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Палата лордов обвинила актера из «Мистера Бина» в плохих продажах электрокаров.