Майк Тайсон сыграет самого себя в новом супергеройском фильме под названием «Человек-кролик». Об этом пишет NME.

Лентой также займутся продюсер Андреа Иерволино («Феррари», «Теперь вместе») и сценарист Энрико Реммерт.

В фильме «Человек-кролик» рассказывается о супергерое-мультимиллионере, который в маске кролика анонимно сражается со злыми силами. Им движет желание отомстить за сестру, которая покончила с собой после того, как фото совершенного над ней акта насилия попали в интернет. Роль Тайсона пока не раскрывается.

«Человек-кролик» будет сниматься в Италии, а остальной актерский состав и режиссер проекта пока неизвестны.

Иерволино назвал фильм «инновационным» и сообщил, что большая его часть будет снята на «виртуальной площадке».

О дате выхода фильма не сообщалось.