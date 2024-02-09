Марк Руфалло получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Актёр наиболее известен зрителям по роли Халка в фильмах Marvel. Ко всему прочему, за свою карьеру Руффало снялся и во многих других известных картинах: «Остров проклятых», «Иллюзия обмана», «Тёмные воды», «Между небом и землёй», «Бедные-несчастные» и других.