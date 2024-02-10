Умерла ставшая бездомной актриса-злодейка из «‎Дикой Розы»‎ Рената Флорес

9 февраля ушла из жизни мексиканская актриса кино, театра, сериалов и теленовелл Рената Флорес. Нашему зрителю она в первую очередь известна по роли злодейской служанки Леопольдины из "Дикой Розы" с Вероникой Кастро.

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Всего на счету артистки, дебютировавшей на экранах в 1960-х, не менее трех десятков проектов: "Торжество любви", "Море любви", "Да, моя любовь", "Огонь в крови", "Росалинда", "Рина", "Моя дорогая Изабель", "Узурпаторша". Из-за высокого роста и несколько специфической внешности играла, в основном, антагонисток.

Рената Флоренс родилась в 1949 году в Мехико. Карьеру в шоу-бизнесе начала в 1964-м как певица. Самые известные песни - My Boyfriend Juan (версия хита My Boyfriend's Back) и My Boyfriend Eskimo (кавер My Boy Lollipop). Регулярно участвовал в программе Orfeón à-Go Gó и экспериментальных театральных постановках. В 2013-м внезапно исчезла с экранов. А в 2020-м выяснилось, что актриса лишилась всего и буквально живет на улице.

История Флоренс стала вирусной в латиноамериканских СМИ - женщину устроили в La Casa del Actor, дом престарелых отраслевого профсоюза.