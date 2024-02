Умерла ставшая бездомной актриса-злодейка из «‎Дикой Розы»‎ Рената Флорес

Рената Флоренс родилась в 1949 году в Мехико. Карьеру в шоу-бизнесе начала в 1964-м как певица. Самые известные песни - My Boyfriend Juan (версия хита My Boyfriend's Back) и My Boyfriend Eskimo (кавер My Boy Lollipop). Регулярно участвовал в программе Orfeón à-Go Gó и экспериментальных театральных постановках. В 2013-м внезапно исчезла с экранов. А в 2020-м выяснилось, что актриса лишилась всего и буквально живет на улице.