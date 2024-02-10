Актер Джими Соланке, легенда Нолливуда, умер по дороге в больницу

Нолливуд, кинопроизводство Нигерии - одно из крупнейших на планете, понес еще одну утрату: умер Джими Соланке, актер и фанк-певец, ветеран индустрии, поэт и драматург.

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Как и Этель Экпе, Соланке скончался на родине - в Нигерии. Некролог 81-летнего артиста появился на Punch - с подтверждениями.

Сообщается, что актер умер по дороге, когда его спешно везли из загородного дома в госпиталь. В больнице медикам оставалось лишь засвидетельствовать смерть. Отмечено, что здоровье исполнителя сильно ухудшилось в декабре.