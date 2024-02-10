Актер Джими Соланке, легенда Нолливуда, умер по дороге в больницу
Нолливуд, кинопроизводство Нигерии - одно из крупнейших на планете, понес еще одну утрату: умер Джими Соланке, актер и фанк-певец, ветеран индустрии, поэт и драматург.
Как и Этель Экпе, Соланке скончался на родине - в Нигерии. Некролог 81-летнего артиста появился на Punch - с подтверждениями.
Сообщается, что актер умер по дороге, когда его спешно везли из загородного дома в госпиталь. В больнице медикам оставалось лишь засвидетельствовать смерть. Отмечено, что здоровье исполнителя сильно ухудшилось в декабре.
Джими Соланке родился в 1942 году в Лагосе. Профильное образование получил в Университете Ибадана. После его окончания переехал в США, где собрал драматическую группу The Africa Review, пропагандировавшую африканскую культуру. Жил в Лос-Анджелесе. В 1986-м вернулся в Нигерию - вместе с некоторыми членами African Review. Активно снимался, вел детское шоу Storyland.