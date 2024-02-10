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The Insnider: Том Круз ведет переговоры о съемках в «‎Кинокритике»‎ Тарантино

Голливудский актер Том Круз может сняться в новом фильме режиссера Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом сообщил журналист Джефф Снайдер на своем портале The InSneider.

The Insnider: Том Круз ведет переговоры о съемках в «‎Кинокритике»‎ Тарантино
© Газета.Ru

Снайдер утверждает, что Круз ведет переговоры о присоединении к съемкам и пересматривает свое рабочее расписание, чтобы сыграть роль второго плана в последнем фильме режиссера.

Режиссер Квентин Тарантино начнет съемки своего последнего фильма "Кинокритик" в 2025 году. Производство десятой картины, которая, по словам Тарантино, должна стать в его карьере последней, задерживается, по данным портала, из-за исполнителя одной из главных ролей Брэда Питта.

По сюжету картины талантливый кинокритик публикует свои рецензии на популярные фильмы в журнале для взрослых. Действие "Кинокритика" развернется в Южной Калифорнии в 1977 году.

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Брэд Питт
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