The Insnider: Том Круз ведет переговоры о съемках в «‎Кинокритике»‎ Тарантино

Голливудский актер Том Круз может сняться в новом фильме режиссера Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом сообщил журналист Джефф Снайдер на своем портале The InSneider.

Снайдер утверждает, что Круз ведет переговоры о присоединении к съемкам и пересматривает свое рабочее расписание, чтобы сыграть роль второго плана в последнем фильме режиссера.

Режиссер Квентин Тарантино начнет съемки своего последнего фильма "Кинокритик" в 2025 году. Производство десятой картины, которая, по словам Тарантино, должна стать в его карьере последней, задерживается, по данным портала, из-за исполнителя одной из главных ролей Брэда Питта.