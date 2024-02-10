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Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то близки к урегулированию развода: подробности

Судебные разбирательства между двумя половинками некогда самой красивой пары Голливуда длятся уже восьмой год — с тех пор как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в далеком 2016-м, сославшись на непримиримые разногласия. За это время актриса успела обвинить бывшего возлюбленного и в домашнем насилии, и в подкупе судьи, и даже в своих проблемах со здоровьем. И вот, кажется, этот процесс века наконец близок к своему завершению.

Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то близки к урегулированию развода
© Super.ru

Согласно судебным документам, которые заполучил американский таблоид TMZ, обе стороны договорились об окончательном раскрытии финансовой информации. Правда, финальные условия урегулирования развода еще не были поданы. Но бумаги все равно свидетельствуют о скором разрешении этой долгоиграющей драмы: как пишет издание, стороны при разводе обычно представляют финансовые документы на заключительной стадии процесса.

Интересно, что значительных подвижек в деле Брэда и Анджелины не было в течение последних пары лет. Но сейчас, похоже, обоим захотелось наконец закрыть эту главу жизни. Оно и понятно, ведь Питт уже вовсю подумывает обзавестись семьей с новой возлюбленной Инес де Рамон.

Напомним, актер выиграл последний раунд в деле по поводу виноградника шато «Мираваль», после того как обвинил бывшую жену в сговоре с российским олигархом. Этот судебный процесс все еще продолжается и не связан с бракоразводным.

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Брэд Питт
Анджелина Джоли