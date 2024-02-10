Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то близки к урегулированию развода

Судебные разбирательства между двумя половинками некогда самой красивой пары Голливуда длятся уже восьмой год — с тех пор как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в далеком 2016-м, сославшись на непримиримые разногласия. За это время актриса успела обвинить бывшего возлюбленного и в домашнем насилии, и в подкупе судьи, и даже в своих проблемах со здоровьем. И вот, кажется, этот процесс века наконец близок к своему завершению.

Согласно судебным документам, которые заполучил американский таблоид TMZ, обе стороны договорились об окончательном раскрытии финансовой информации. Правда, финальные условия урегулирования развода еще не были поданы. Но бумаги все равно свидетельствуют о скором разрешении этой долгоиграющей драмы: как пишет издание, стороны при разводе обычно представляют финансовые документы на заключительной стадии процесса.

Интересно, что значительных подвижек в деле Брэда и Анджелины не было в течение последних пары лет. Но сейчас, похоже, обоим захотелось наконец закрыть эту главу жизни. Оно и понятно, ведь Питт уже вовсю подумывает обзавестись семьей с новой возлюбленной Инес де Рамон.