Украина, поддержка Путина, развод с Климовой: где сейчас актер Гела Месхи

«Если я полюбил женщину, значит, полюблю и ее детей и вообще все, что связано с ней. Не понимаю, как можно обожать жену и, например, недолюбливать тещу? Она же родила твоего близкого человека. Катины дети — взрослые, не по годам умные. Это большая заслуга их мамы. В семье жены все любят, ценят и уважают друг друга. К разводу родителей мальчики отнеслись философски, по-другому и не скажешь, и меня приняли замечательно. Я, естественно, нервничал, переживал, но ни разу не ощутил даже тени недоброжелательности со стороны детей. Это еще одно из ее многочисленных достоинств. Воспитать, вырастить таких ребят дорогого стоит», — говорил артист.