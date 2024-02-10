Максим Аверин «измучил» команду «Склифосовского» своими предложениями

«Я летел после вечернего спектакля, ночь. И так думаю: сяду сейчас в самолет и усну. И вдруг я слышу сквозь сон: «Дамы и господа, просим вас откликнуться, если на борту есть врачи». Я помню лежу такой и: «Да, да... сейчас я иду, сейчас иду». Было и такое…» — вспомнил артист.