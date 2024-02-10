«Однажды в России», новая любовь, похудение: как живет Ольга Картункова

Актриса юмористического жанра Ольга Картункова прославилась благодаря участию в шоу «Однажды в России».

Как артистка живет сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Картункова

Ольга Картункова родилась 4 марта 1978 года в ставропольском селе Винсады. В 1995 году, окончив девять классов общеобразовательной школы, она поступила в юридический институт, выпустившись из него в 1999 году со специальностью делопроизводителя. Однако по специальности Картункова никогда не работала.

Должность методиста по работе с детьми, которую она занимала в Доме культуры, привела ее в КВН. В 2006 году команда «Ноев ковчег» приняла участие в фестивале КВН.

В 2009 году «Ноев ковчег» попал в финал Центральной Краснодарской лиги КВН. В 2010 году Картункова стала капитаном команды, которая сменила название на «ГородЪ ПятигорскЪ». Под ее руководством был завоеван кубок чемпионов Первой лиги КВН. Через год команда Пятигорска перешла в Высшую лигу КВН и в 2013 году стала ее чемпионом.

В 2014 году артистка начала сниматься в юмористическом проекте канала ТНТ «Однажды в России». Шоу сделало ее знаменитой.

В 2016 году она дебютировала в кино в фильме «Жених». Также Картункова снималась в картинах «Две девицы на мели», «Жених-2: На Берлин!», «Сеструха», «СамоИрония судьбы» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент 12 работ.

Что известно о личной жизни Картунковой

В 1997 году Ольга Картункова вышла замуж за Виталия Картункова. В браке родилось двое детей — дочь Виктория и сын Александр.

Наследник Картунковой уже строит собственную семью. Она отмечала, что быстро нашла общий язык с невесткой.

«У меня дети очень простые, неизбалованные, мозги у них на местах, потому что ремнем жопа не разбита. Оба в меру воспитанные, в меру упитанные. Та семья тоже очень простая, такие же, как и мы, сельские люди», — рассказывала артистка.

В 2023 году она призналась, что рассталась с супругом и нашла свое счастье с концертным директором Владимиром.

«Он сначала был моим директором, и мы влюбились, все до кучи. Эта история — на все года. Как это бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься и думаешь: „А! Вот они, мои ямочки, так уютно, как хорошо“. Вот я села на этот диван, мне очень хорошо, я не пересаживаюсь. Я прямо сижу, и мне удобно», — сообщила Картункова в YouTube-шоу «Есть вопросики».

Как Картункова смогла похудеть

Ольга Картункова раньше весила более 100 кг. Однако за последние годы ей удалось похудеть на 84 кг.

«У меня была такая ситуация в 2011 году, когда человек написал: „Жирная. Уйди с экрана. Противно на тебя смотреть. Ты еще и потеешь, наверное, воняешь“», — вспоминала актриса.

Картункова отметила, что после похудения у нее улучшилось здоровье и общее состояние. Чтобы сбросить вес, она села на специальную диету, которая предполагала строгое ограничение жиров — до 30 граммов в день. Углеводов можно есть 120 граммов, белка — 70 граммов. Общая калорийность — около 1000 калорий в сутки.

Чем Картункова занимается сейчас

Ольга Картункова продолжает сниматься в шоу «Однажды в России».