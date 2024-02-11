Похудение на 20 кг, сын, Comedy Woman: как сейчас живет Екатерина Скулкина

Актриса Екатерина Скулкина играет в театре и снимается в кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь артистки, как ей удалось похудеть?

© News.ru

Чем известна Скулкина

Екатерина Скулкина родилась 3 июня 1976 года в Йошкар-Оле. В 1993 году она стала студенткой медицинского училища, отделения «Лечебное дело».

В 2002 году актриса получила второе высшее образование — она окончила стоматологический факультет в Казанском государственном медицинском университете. На протяжении трех лет Скулкина была ординатором в сфере ортопедической стоматологии.

«Я до сих пор испытываю невероятное чувство ностальгии, когда захожу в стоматологический кабинет со всеми его запахами пасты, жидкостей и пломб. Как только я поняла, что пора уже становиться настоящим стоматологом, позвонила Наталья Еприкян с предложением поучаствовать в новом интересном проекте. И началось: с понедельника по пятницу я принимала пациентов, а вечером садилась в поезд и ехала в Москву выступать. Два года в разных клубах мы делали свое шоу, которое тогда называлось „Женский интеллектуально-юмористический Bar’дель“», — вспоминала актриса.

В 1999 году она дебютировала на сцене КВН в составе сборной своего университета. В 2003 году Скулкина заняла должность капитана команды КВН «Четыре татарина» из Казани.

Вместе с коллегами актриса завоевала Большого КиВиНа в Золотом на фестивале в Юрмале, дошла до финала во время Высшей лиги КВН и заняла второе место.

В 2006 году продюсер Наталья Еприкян пригласила ее в шоу Comedy Woman, выходившее на канале ТНТ. Проект транслировался на канале до 2020 года.

В 2020 году Скулкина дебютировала на театральной сцене, приняв участие в постановке «Счастливый номер», которая через год получила название «Подыскиваю жену. Недорого». Ее коллегами по сцене стали Марина Федункив, Кристина Асмус и Наталия Медведева.

Помимо этого, артистка посещала передачу «Импровизация», входила в жюри «Комика на миллион», «Модели XL» и помогала героям «Модного приговора».

Что известно о личной жизни Скулкиной

Екатерина Скулкина замужем за терапевтом Денисом Васильевым, с которым познакомилась в казанском медуниверситете. В 2008 году у супругов родился сын Олег.

«Олег у нас очень артистичный. В Казани участвовал в школьных спектаклях. Чувство юмора у него тоже прекрасное. Он любит веселить, придумывать шутки. Хочет в КВН», — делилась актриса.

Скулкина не носит обручальное кольцо, ничего не рассказывает про мужа и не выходит с ним в свет.

«Я не разговариваю нигде и никогда про личную жизнь. К тому же кольцо не признак того, что человек замужем», — объясняла она.

Как Скулкиной удалось похудеть

У Екатерины Скулкиной на протяжении долгого времени были свой тренер и эндокринолог, которые помогали ей сбрасывать вес без вреда для организма. В 2019 году она отправилась в клинику в Карелии, где благодаря массажу, обертываниям и другим процедурам похудела за неделю на девять килограммов. На программу и проживание в номере актриса потратила около 900 тысяч рублей, пишет StarHit.

Помимо этого, тренировки и правильное питание в 2021 году помогли ей сбросить почти 20 кг за полгода.

Чем сейчас занимается Скулкина

Екатерина Скулкина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектакле «Моя безумная свадьба».