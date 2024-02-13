Актриса Эмбер Херд вышла на публику с подросшей дочерью

Актриса Эмбер Херд впервые за долгое время вышла на публику вместе с дочерью Уной. Фотографии знаменитости с ребенком опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

37-летняя Эмбер Херд вместе с двухлетней дочерью была замечена в Мадриде. Актрису засняли с ребенком на руках, когда она направлялась на местный рынок. Артистка улыбалась фотографам. Она отправилась на шопинг в красном жакете, клетчатой рубашке, черных кожаных брюках и лоферах. Уна была одета в голубую куртку, розовые брюки, бирюзовую шапку и белые кеды.

Прошлой весной появилась информация, что экс-жена Джонни Деппа Эмбер Херд покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд также отметила, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании, воспитывая дочь вдали от внимания американской прессы. Кроме этого, пресса сообщила, что артистка не торопится возвращаться в киноиндустрию, но возможно сделает несколько исключений для интересных и оригинальных проектов.