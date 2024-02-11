Голливуд, скандал с «Гоголь-центром», театр: как живет Анна Уколова

«Там много что не получилось. Мне пообещали водителя, такси, но этого ничего не было. И мы на одну сумму денег договаривались, а когда я пришла к директору, он говорит: „Сколько вам Кирилл Семенович пообещал? Да вы что, вы должны гордиться, что вы в театре „Гоголь-центр““. Я говорю: „Да пошли вы“. Поэтому, когда у них заварушка с деньгами получилась (в 2017 году в „Гоголь-центре“ проходили обыски по делу о хищении. — NEWS.ru), я не ходила ни на какие площади, потому что меня там лично нагнули», — рассказала актриса.