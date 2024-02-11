Анну Пересильд раскритиковали за новую роль

Россияне раскритиковали юную Анну Пересильд за новую роль
Молодая актриса Анна Пересильд снялась с матерью Юлией Пересильд в сериале «Нежность», после чего подписчики разочаровались в игре восходящей звезды.
В новом сезоне сериала Анна Пересильд играет бунтарку Агату, что является полной противоположностью ее роли в «Слове пацана». Россияне раскритиковали девочку, заявив, что актрисе не хватает искренности, а ее выражение лица одинаковое во всех картинах.
Некоторые пользователи нашли нужным высказаться о дефектах речи девушки, заявив, что у нее проблемы с артикуляцией и ее неприятно слушать.
Но среди поклонников творчества Пересильд нашлись и те, кто начали ее защищать. Они назвали обидчиков актрисы обычными завистниками, сообщает StarHit.
Ранее стало известно, что родители Пересильд были против съемок дочери в сериале «Слово пацана». Мать юной актрисы была против из-за того, что роль очень тяжелая.