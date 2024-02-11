Анну Пересильд раскритиковали за новую роль

Молодая актриса Анна Пересильд снялась с матерью Юлией Пересильд в сериале «Нежность», после чего подписчики разочаровались в игре восходящей звезды.

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В новом сезоне сериала Анна Пересильд играет бунтарку Агату, что является полной противоположностью ее роли в «Слове пацана». Россияне раскритиковали девочку, заявив, что актрисе не хватает искренности, а ее выражение лица одинаковое во всех картинах.

Некоторые пользователи нашли нужным высказаться о дефектах речи девушки, заявив, что у нее проблемы с артикуляцией и ее неприятно слушать.

Но среди поклонников творчества Пересильд нашлись и те, кто начали ее защищать. Они назвали обидчиков актрисы обычными завистниками, сообщает StarHit.