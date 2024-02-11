Владимир Вдовиченков рассказал, за что его ругает жена

Актер Владимир Вдовиченков в рамках программы "Ты не поверишь!" на НТВ признался, что жена Елена Лядова то и дело ругает его за любовь к лежанию на диване.

"За это ругает: "Вот так и жизнь пройдет на диване". А я люблю лежать на диване, фоном идет какая-то пурга, я ее вообще не слушаю. Ощущение, что дома кто-то есть, какой-то уют", - отметил Вдовиченков.

Он уточнил, что его супруга умудряется совмещать съемки в кино с домашними обязанностями. Вдовиченков отметил, что больше не хочет сниматься в кино с супругой, так как у него не всегда получается быстро выйти из образа. К тому же артист не хочет говорить Лядовой грубости даже по сценарию.