Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин

10 февраля ушел из жизни Юрий Яковлевич Ларин, советский и российский музыкант и педагог, тубист, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии, профессор Московской консерватории.

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Юрий Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне. Окончил музыкальное училище при Московской консерватории в 1962-м, затем занимался в Московской консерватории, которую окончил в 1967 году. В 1967-м, еще во время учебы, Ларин стал артистом симфонического оркестра кинематографии, где работал до 1977 года.

До завершения исполнительской карьеры неоднократно концертировал сольно - репертуар музыканта включал музыку разных эпох: от итальянского барокко до современной. Ларин был первым исполнителем ряда произведений современных авторов для тубы, в частности, концерта для тубы и симфонического оркестра Андрея Эшпая.

С 1976 года Юрий Ларин преподавал в музыкальном училище при Московской консерватории, с 1993-го - в самой консерватории, в 2000 году стал профессором, проводил открытые уроки и мастер-классы в различных городах Европы и Северной Америки.