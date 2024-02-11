Стало известно, чем сейчас занимается звезда «Кадетства» Артур Сопельник

Актер Артур Сопельник прославился благодаря роли Александра Трофимова в сериале «Кадетство». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

© Кадр из сериала «Кадетство», 2006-2007

Чем известен Артур Сопельник

Артур Сопельник родился 26 мая 1991 года в Дрездене в семье потомственного военного. Позже семья переехала в Москву. В восьмилетнем возрасте его отдали в студию при театре «Мел». По окончании школы он поступил в Щепкинское училище.

Актер дебютировал в кино в сериале «Кадетство». Затем его пригласили на съемки в телесериалы «Ранетки» и «Физрук». Артур Сопельник также снимался в картинах «Т-35» и «Зеленый фургон». Всего в фильмографии артиста 39 работ, чаще всего он играл второстепенных персонажей.

Что известно о депрессии у Сопельника

Артур Сопельник признался, что после съемок в сериале «Кадетство» страдал от депрессии. Он был доволен своей работой в кадре, но на его карьере проект оставил тяжелый отпечаток.

«Куда бы я ни приходил, мне говорили: «Вы очень классный, замечательный, но вы — Саша Трофимов из „Кадетства“. <...> Я считал, что лучший способ изменить этот мир — начать с себя. Хотя, конечно, это пришло не сразу. Через депрессию, через бешеные истерики — я всегда был очень импульсивным», — сказал он MuseCube.

Отвлечься от отсутствия работы в кино актер смог благодаря учебе в Щепкинском училище. Спустя четыре года после окончания съемок «Кадетства» Сопельник вернулся к прохождению кастингов. На тот момент его уже перестали узнавать.

«Вернуться к началу было сложным решением. Некоторые ломаются из-за этого. После успеха быть забытым трудно. Люди очень быстро меняют свои привязанности, особенно в наше время. И все это меня сильно закалило», — добавил он.

Чем сейчас занимается Артур Сопельник

Актер продолжает сниматься в российском кино. 11 февраля на Первом канале стартует показ фильма-притчи «Абрек» с Артуром Сопельником в главной роли. Картина рассказывает о дружбе дикого волка Абрека, чеченского подростка Халида и русского сапера Володи.

Эту роль артист посвятил своему отцу, который работал сапером. Ради съемок Сопельник похудел на 12 килограммов и учился взаимодействовать с дикими животными.

Артур Сопельник служит в Театре Луны. На настоящий момент он играет в спектакле «Королева». Также артист пробует себя в роли режиссера и преподает актерское мастерство студентам.

Что известно о личной жизни Артура Сопельника

Сопельнику часто приписывали романы с партнершами по съемочной площадке, в частности с певицей Анной Рудневой из сериала «Ранетки» и актрисой Полиной Гренц из «Физрука». Однако артисты никогда не подтверждали эту информацию.

В 2021 году актер сообщил, что женится на художнице по гриму Елизавете Туляковой.

«Сразу могу сказать — я очень долго ее добивался. Конфетно-букетный период, когда вы просто гуляете, общаетесь и все в этом духе, у нас длился примерно три с половиной месяца. Мы долго узнавали друг друга, потому что за свою жизнь повстречали нехороших людей», — сообщил актер.