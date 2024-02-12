Стало известно, как сейчас живет звезда «Глухаря» Владимир Фекленко

«Я спланировал свой „декрет“ заранее. Ведь считается, что мама должна максимально посвятить ребенку первые три года его жизни, а папа — хотя бы год. Нянь у нас никогда не было. Я, как только мог, старался разгрузить Камиллу: убирал, готовил, вставал по ночам к дочке. А когда жена пошла учиться в академию парикмахерского искусства, Мирослава осталась на мне. В сад она тогда не ходила, сопровождала меня на пробы, потом мы шли гулять. Я и психологически поставил себя на место Камиллы. Например, раньше, когда проверял телефон в конце дня и не находил от жены ни одного сообщения, недоумевал: она же дома, неужели трудно отправить СМС? А оказавшись сам с ребенком, понял: реально нет времени! Завтрак приготовил, покормил, переодел, вышел гулять. На прогулке в телефон залезть не можешь, нужен глаз да глаз. Мужчинам, которые говорят, что их жены сидят дома и „ничего не делают“, даю совет: попробуйте, посидите», — делился актер.