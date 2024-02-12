Актер Сталлоне заявил, что образ Кена в шубе из фильма «‎Барби»‎ вдохновлен им

Актер Сильвестр Сталлоне уверен, что создатели фильма «Барби» вдохновлялись именно им при создании образа Кена в белой шубе. Этим звезда поделился на телепередаче «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».

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«Они взяли идею одного из моих образов и примерили его на Райана Гонлинга. Выглядело потрясающе», — рассказал звезда «Рэмбо».

Сталлоне отметил, что также мог появится в «Барби» и даже согласился принять участие, однако не смог сыграть в фильме, так как задержался на съемках другого проекта.

В той же беседе Сталлоне заявил, что захотел увидеть Райана Гослинга в роли Рэмбо после встречи с артистом. Он признался, что во время их беседы Гослинг рассказывал ему, как ходил в школу в костюме ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. При этом Сталлоне считает, что он абсолютная противоположность Гослингу, отметив, что звезда «Барби» хорош собой, а он — нет.