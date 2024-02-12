Советская актриса Алдона Янушаускайте скончалась на 82-м году жизни

В Вильнюсе 10 февраля попрощались с советской и литовской актрисой театра и кино, а также озвучения и дубляжа Алдоной Янушаускайте, ей был 81 год, пишет LRT со ссылкой на сына артистки.

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Янушаускайте известна по ролям примерно в 30 фильмах, среди них «Не помню лица твоего», «Блуждающие огоньки», национальная интерпретация «Интернов». Янушаускайте начала сниматься в 1970-х годах, с 2004 года служила в Вильнюсском малом театре.