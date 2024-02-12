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Звезды сериала «Слово пацана» открыто конфликтуют с Никитой Кологривым

Никита Кологривый решил максимально монетизировать свою популярность, которая обрушилась на него после появления в сериале «Слово пацана». Артист снимался и раньше в громких работах и был узнаваем. Однако именно сериал про казанских подростков сделал его настоящей звездой.

Звезды сериала «Слово пацана» открыто конфликтуют с Никитой Кологривым
© Кадр из сериала "Слово пацана"

Никита стал ходить по интервью и критиковать своих коллег. Он прошелся не только по молодым ребятам из «Слово пацана», но еще и по старшим товарищам. Данилу Козловского он и вовсе назвал «псевдоактером».

Вчера на ТНТ показали новый выпуск «Шоу Воли», куда пригласили трех артистов из «Слово пацана»: Рузиля Минекаева, Славу Копейкина и Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале. Стоит отметить, что Илья Соболев в какой-то момент сказал, что есть еще один гость, и он скоро появится в студии.

Речь шла про Никиту Кологривого. В этот момент у артистов изменились лица. Только Рузиль остался спокоен. Слава Копейкин явно был не очень доволен. Правда, все это оказалось лишь шуткой, и Илья просто надел маску Кологривого и сыграл его.

Актеры
Никита Кологривый
Илья Соболев
Данила Козловский
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