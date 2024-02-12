Звезды сериала «Слово пацана» открыто конфликтуют с Никитой Кологривым

Никита Кологривый решил максимально монетизировать свою популярность, которая обрушилась на него после появления в сериале «Слово пацана». Артист снимался и раньше в громких работах и был узнаваем. Однако именно сериал про казанских подростков сделал его настоящей звездой.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Никита стал ходить по интервью и критиковать своих коллег. Он прошелся не только по молодым ребятам из «Слово пацана», но еще и по старшим товарищам. Данилу Козловского он и вовсе назвал «псевдоактером».

Вчера на ТНТ показали новый выпуск «Шоу Воли», куда пригласили трех артистов из «Слово пацана»: Рузиля Минекаева, Славу Копейкина и Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале. Стоит отметить, что Илья Соболев в какой-то момент сказал, что есть еще один гость, и он скоро появится в студии.