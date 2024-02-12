Умер актер Фрэнк Хаусон из «Иисуса Христа - суперзвезды»

В фильмографии артиста, стартовавшей еще в 1960-х, - сериал "Убийство", национальная версия рок-оперы " Иисус Христос - суперзвезда" 1972-го, "Пиратский фильм", "Бульвар разбитых сердец", "Мой забытый мужчина", "Прекрасные, но обреченные", "Второе пришествие, часть вторая", еще дюжина пунктов.

Фрэнк Майкл Хаусон родился в Мельбурне. В бизнесе - с семи лет, начинал еще ребенком на радио. Записал несколько синглов, его дебютная песня Seventeen Ain't Young зашла в топ-40. Занимался важной нью-вэйв-группой Pseudo Echo - с заметным триумфом. Он, в частности, - автор хитов коллектива Autumnal Park и Destination Unknown. Основал продюсерскую кинокомпанию Boulevard Films. После ее краха в 1997-м перебрался в Голливуд.