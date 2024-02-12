Звезда «Игры престолов» впервые вышла на публику с бойфрендом

Актриса Софи Тернер впервые вышла в свет вместе со своим возлюбленным, английским аристократом Перегрином "Перри" Джоном Дикинсоном Пирсоном. Фотографии пары опубликованы на сайте Daily Mail.

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Софи Тернер и Перегрин "Перри" Джон Дикинсон Пирсон посетили вечеринку, организованную по случаю Китайского Нового года. Звезда сериала "Игра престолов" появилась на публике в облегающем сером платье-макси, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса дополнила наряд золотыми массивными серьгами, цепочкой и черными туфлями-лодочками на каблуках. Софи Тернер распустила волосы и сделала макияж с розовой помадой. Перегрин "Перри" Джон Дикинсон Пирсон надел черный бархатный пиджак, классические брюки, белую рубашку и туфли.

В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с актрисой Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала "Игра престолов" на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.