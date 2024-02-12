Актер Максим Матвеев рассказал, как травматичный опыт сказался на нем во взрослом возрасте

Актер Максим Матвеев, сыгравший в сериале «Триггер», признался на шоу «Однажды» на НТВ, что очень боится одиночества, а все из-за сильного стресса, пережитого в детстве.

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Будучи ребенком, Максим остался один на вокзале, потерялся. Он вообще не любил оставаться один, когда дома его просили кого-то дождаться, он зажигал везде свет, так как боялся ходить по темноте. И на вокзале, пока его не нашли взрослые, он испытал страх.

Несмотря на то, что актер работал над своей проблемой, отголоски детской травмы долго его донимали.

«Это какие-то из детства флешбэки. На самом деле не так давно это закончилось», - сказал он.