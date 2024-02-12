Интересные факты о любимых актерах ситкома «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» настолько плотно вошел в нашу жизнь, что порой сложно поверить, что Васнецовы существуют только на телеэкране. Стильная Маша, умная Галина Сергеевна, спортивная Женя, эксцентричная Даша и непоседливая Пуговка — все они воплощают в себе образ настоящей семьи, в которой царит любовь, несмотря на тотальное различие характеров. Это же можно сказать и о новых лицах, с которыми познакомились зрители в продолжении ситкома. Чем же живут актрисы в реальной жизни?

© Кадр из сериала "Папины дочки. Новые"

Мирослава Карпович, исполнившая роль Маши, всегда говорила, что работа в «Папиных дочках» — своеобразный «фундамент» ее творческой жизни. Однако свой путь она начала не с кино, а с карьеры модели. Не зря ее героиня олицетворяла любовь к моде на протяжении всего сериала!

В 2008 году актриса вошла в рейтинг самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim. Но и это еще не все — Мирослава успешно пробовала себя в озвучивании мультфильмов. Неудивительно, что актриса театра и кино продолжает быть востребованной в киноиндустрии.

Еще одну любимицу поклонников сериала, Галину Сергеевну, сыграла Елизавета Арзамасова. С раннего детства Лиза знала, что хочет стать актрисой. Впервые она попробовала себя в кино в 4 года. Девочка не сидела на месте — занималась танцами, вокалом, посещала музыкальную студию. Эти увлечения даже привели Елизавету на конкурсы талантов!

Несмотря на насыщенную творческую жизнь, настоящую славу Арзамасовой принесли «Папины дочки», и актриса не раз рассказывала о том, как благодарна роли девочки-вундеркинда.

Но не стоит забывать и о подрастающем поколении — звездах сериала «Папины дочки. Новые». Так, роль Сони Васильевой исполнила Полина Денисова. Актриса признается, что буквально выросла на знаменитом ситкоме, и даже была поклонницей Пуговки (Кати Старшовой).

Интерес к киноиндустрии никак не помешал девушке окончить школу экстерном с золотой медалью! Кроме того, девушка любит спорт — плавает, катается на коньках и сноуборде. Полина Денисова находит время и для музыки — поет и играет на фортепиано.

Еще одна юная звезда — Ева Смирнова. С малого возраста девочка появлялась на экранах и влюбляла в себя с первого взгляда. Сложно поверить, но на телевидение Ева попала случайно. Родители девочки рассказывают, что не размышляли об актерской карьере дочери, но судьба все решила за них.

Интересы Евы не ограничиваются только кино — юная актриса занимается музыкой, учит языки и мечтает освоить профессию режиссера.