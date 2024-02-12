Чем сейчас занимается звезда сериалов «След» и «Универ» Сергей Пиоро

«После „Все смешалось в доме...“ в течение полугода по большому счету и проектов-то не было. Я был готов заниматься чем угодно — всем, что связано с профессией. Потом как-то пришел проект один, другой, появился сериал „След“, который уже 14 лет в моей судьбе — или я в его. Слава богу, появился „Универ“, который помог мне сбросить с себя образ сотрудника полиции. Появился другой персонаж, другой жанр — жанр, который, как мне кажется, мне ближе всего. Я очень люблю комедии, и мне намного больше нравится сниматься именно в них», — рассуждал Пиоро в беседе с e1.ru.