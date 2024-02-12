Кейт Уинслет объяснила, почему ее жизнь после «Титаника» стала хуже

Актрису Кейт Уинслет можно любить за многие ее роли, однако в сознании большинства она чаще ассоциируется с Роуз из легендарного «Титаника». И хотя трогательная история любви навсегда в сердце зрителей, а переросшая в крепкую дружбу совместная работа Леонардо ДиКаприо о Кейт — пример для многих, самой актрисе ее героиня неплохо насолила в жизни.

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Все дело в том, что после выхода «Титаника» Уинслет проснулась знаменитой. В один миг, передает People, все взгляды были обращены только на нее, из-за чего Кейт внезапно почувствовала, что должна делать все напоказ, а вдобавок контролировать внешний вид, ведь теперь она настоящая звезда. Это время в разговоре с изданием обладательница «Оскара» назвала одним из самых неприятных и добавила, что особенно ранящим оказалось собственное восприятие себя и критика в прессе.

«Я чувствовала, что должна выглядеть определенным образом или быть определенным человеком, и поскольку в то время вмешательство средств массовой информации было настолько значительным, моя жизнь была довольно неприятной».