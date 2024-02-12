Дженнифер Энистон насторожила фанатов праздничным постом в соцсетях

Дженнифер Энистон 11 февраля отпраздновала 55-й день рождения. С праздником ее поздравили подписчики и коллеги по цеху, а актриса, в свою очередь, поделилась с ними фотографиями из детства и печальными стихами.

Актриса тяжело переживала смерть Мэттью Перри, с которым работала во время съемок сериала «Друзья», он погиб осенью прошлого года в возрасте 54 лет, обращалась к психотерапевту после развода с Джастином Теру. Поклонники считают, что Энистон с каждым годом все сложнее справляться с чувством одиночества, хотя она продолжает трудиться – сниматься в кино и продюсировать.