Райан Гослинг заявил, что его заставили прокатиться на лопате по мосту ради фильма

Райан Гослинг рассказал, что его заставили выполнять некоторые трюки в фильме «Каскадеры», в том числе серфить на лопате по мосту в Сиднее. Об этом актер сообщил в шоу Стивена Колбера.

© Кадр из фильма «Каскадеры»

В предстоящем фильме Гослинг сыграет роль каскадера, который использует свои навыки в реальном мире, когда звезда крупнобюджетного студийного фильма исчезает.

По словам Гослинга, он не мог избежать выполнения трюков в этом фильме, потому что фильм — дань уважения каскадерам, а режиссер Дэвид Литч — бывший каскадер.

Я был готов стать первым актером, который скажет, что не делал ни одного своего трюка. Я буду счастлив это сказать. Они не собирались этого допустить.

Гослинг рассказал, что во время съемок одной из сцен его сбросили с 12-этажного здания. В другой сцене Гослинга тащили по мосту Сидней-Харбор в Сиднее, катая на лопате.

Это было очень рано. Я еще не до конца выпил кофе. Я схватил лопату, и вдруг это случилось. Мы делали это несколько раз. Я вернулся в трейлер, уснул и подумал: «Это был странный сон».

Режиссеры и продюсеры «Каскадеров» специально хотели использовать в фильме настоящие трюки, а не полагаться на cgi и зеленые экраны.