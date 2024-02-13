$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

«У нас возникла химия». Влад Прохоров об игре с Анфисой Черных

Актер Влад Прохоров признался, что «химия» с коллегой Анфисой Черных возникла еще на пробах. На премьере фильма «Между нами лето» артист рассказал, что у них с девушкой одинаковая энергетика, которая точно будет заметна зрителю, передает корреспондент NEWS.ru.

«У нас возникла химия». Влад Прохоров об игре с Анфисой Черных
© News.ru

Знаете, на пробах у нас еще возникла химия. Мне даже кажется, что мы с ней могли бы сыграть брата и сестру. Что-то есть между нами похожее, энергия <...>. Я думаю, что зритель увидит в кадре, как между нами происходят взаимоотношения. Это самое главное. Это и есть химия. Я думаю, она случилась, — поделился актер.

Ранее сообщалось, что Прохоров снимается в фильме о поп-группе «Руки Вверх!» Актер исполнит роль певца Сергея Жукова в молодости. По сюжету картины, накануне большого концерта коллектива на солиста совершается покушение. Ему удается избежать пули, и за расследование берется старший следователь Павлов, уверенный, что искать преступника нужно в прошлом.

К слову, на премьеру «Между нами лето» Прохоров пришел как раз в компании Жукова. Певец признался, что считает друга «новой яркой звездой», которая движется по карьерной лестнице со скоростью ракеты. Солист «Руки Вверх!» также подарил актеру большую коробку со сладостями.

Актеры
Анфиса Черных
Сергей Жуков
Российские актеры