«У нас возникла химия». Влад Прохоров об игре с Анфисой Черных

Знаете, на пробах у нас еще возникла химия. Мне даже кажется, что мы с ней могли бы сыграть брата и сестру. Что-то есть между нами похожее, энергия <...>. Я думаю, что зритель увидит в кадре, как между нами происходят взаимоотношения. Это самое главное. Это и есть химия. Я думаю, она случилась, — поделился актер.