Найден исполнитель главной роли в новом фильме «Каратэ-пацан», его отобрали среди тысяч претендентов
Новая инкарнация культового фильма «Каратэ-пацан» обрела исполнителя главной роли. Звезда сериала Disney+ «Американец китайского происхождения» Бен Ван станет тем подростком, который погрузится в философию каратэ.
Для выбора актера проводился глобальный кастинг. Анкеты претендентов стекались со всего мира на студию Sony Pictures. Только за первые сутки было получено 10 тыс. анкет.
Ван поразил отборочную комиссию своим пробным видео. Оказалось, у юного исполнителя есть много общего с его персонажем. Кроме того, актер спокойно говорит по-китайски и в совершенстве владеет разными стилями боевых искусств, в том числе каратэ, ушу, кумдо, кемпо и тхэквондо.
Джеки Чан и Ральф Маччио снова исполнят свои культовые роли из предыдущих фильмов «Каратэ-пацан». Сюжет держится в тайне, но известно, что действие перенесется на Восточное побережье и будет посвящено китайскому подростку, который благодаря боевым искусствам и жесткому, но мудрому учителю (или даже двум) обретает силу и цели в жизни.
За режиссуру фильма взялся Джонатан Энтвистл, известный своими драмами «Конец ***го мира» и «Ярмарка тщеславия».
Премьера фильма оптимистична назначена на 13 декабря 2024 года. На все про все у создателей меньше года.
Франшиза «Каратэ-пацан» началась в 1984 году, когда оригинальный фильм стал неожиданным хитом. В нем снялся юный Маччио в роли Дэниэла Ларуссо, парня из Бруклина, который переезжает в Калифорнию и становится чемпионом по каратэ под руководством мистера Мияги -дворника, который оказывается мастером каратэ. Фильм породил три сиквела, а в 2010 году вышел ремейк, с Джейденом Смитом и Джеки Чаном. Также в 2018 году стартовал сериал «Кобра Кай», Дэниэла Ларуссо. Фильмы заработали более $618 млн, а сериал получил несколько номинаций на «Эмми».