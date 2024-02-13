Найден исполнитель главной роли в новом фильме «Каратэ-пацан»

Новая инкарнация культового фильма «Каратэ-пацан» обрела исполнителя главной роли. Звезда сериала Disney+ «Американец китайского происхождения» Бен Ван станет тем подростком, который погрузится в философию каратэ.

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Для выбора актера проводился глобальный кастинг. Анкеты претендентов стекались со всего мира на студию Sony Pictures. Только за первые сутки было получено 10 тыс. анкет.

Ван поразил отборочную комиссию своим пробным видео. Оказалось, у юного исполнителя есть много общего с его персонажем. Кроме того, актер спокойно говорит по-китайски и в совершенстве владеет разными стилями боевых искусств, в том числе каратэ, ушу, кумдо, кемпо и тхэквондо.

Джеки Чан и Ральф Маччио снова исполнят свои культовые роли из предыдущих фильмов «Каратэ-пацан». Сюжет держится в тайне, но известно, что действие перенесется на Восточное побережье и будет посвящено китайскому подростку, который благодаря боевым искусствам и жесткому, но мудрому учителю (или даже двум) обретает силу и цели в жизни.

За режиссуру фильма взялся Джонатан Энтвистл, известный своими драмами «Конец ***го мира» и «Ярмарка тщеславия».

Премьера фильма оптимистична назначена на 13 декабря 2024 года. На все про все у создателей меньше года.