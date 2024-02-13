Актриса Анна Старшенбаум родила второго ребенка

Актриса Анна Старшенбаум заявила о рождении сына. Об этом звезда сериала «Психологини» сообщила в соцсетях.

«Эрик, добро пожаловать в наш мир, чудо сонное», — написала Старшенбаум.

Новорожденный появился на свет в столичной Центральной клинической больнице. Малыш стал вторым ребенком 34-летней актрисы: Старшенбаум воспитывает сына Ивана от своего экс-супруга актера Алексея Бардукова.