Реплику Ferrari из фильма с Томом Крузом купили за $ 183 тыс. На самом деле это Datsun

На торгах на онлайн-площадке Bring a Trailer продана реплика Ferrari 250 GTO, созданная на базе Datsun 280Z 1976 года для съёмок фильма «Ванильное небо» с Томом Крузом в главной роли. Сумма сделки составила $ 183 тыс.

© Чемпионат.com

Известно, что реплика была построена до того, как её приобрела для съёмок студия Paramount Pictures. Под капотом у автомобиля двигатель Chevrolet V8, совмещённый с трёхступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль проходил техобслуживание в 2023-м и получил тогда электронную систему впрыска топлива.

В комплекте с автомобилем идут фотографии Тома Круза и Пенелопы Крус с автографами, промо-материалы фильма «Ванильное небо» и модель участвовавшей в ленте Ferrari 250 GTO из серии Hot Wheels Elite в масштабе 1:18.