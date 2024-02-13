Том Круз объявил об отношениях с бывшей российской моделью Эльсиной Хайровой

За последние несколько недель пара очень сблизилась, однако всё ещё избегает совместных фотосессий.

«В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе», — отмечает газета.

На минувшей неделе Круз и Хайрова посетили гала-ужин в поддержку одной благотворительной организации. На вечере также присутствовал принц Уильям .

Разница в возрасте Круза и Хайровой 25 лет. Актёру сейчас 61 год, бывшей модели — 36. Слухи об их романе появились в декабре, когда пару заметили вместе на одной из вечеринок в Лондоне.