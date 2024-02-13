Как близнецы: исторические двойники знаменитостей

По статистике, у каждого человека на Земле есть примерно 7 двойников. Да, где-то живут шестеро мужчин, как две капли воды похожих на Джорджа Клуни. Но иногда необыкновенной схожестью обладаю современные звезды и не менее известные исторические личности.

© Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Николас Кейдж

В сети давно ходит шуточная теория о том, что Николас — вампир. Во-первых, он не меняется со временем. Во-вторых, купил себе склеп на викторианском кладбище. В-третьих, публика нашла на старинных фото почти близнеца Кейджа. У них похожи и черты лица, и взгляд. Имя мужчины, кстати, неизвестно, что дало сторонникам теории повод полагать: Николас просто тщательно заметал следы своего долголетия.

Дженнифер Лоуренс

У актрисы нашлась коллега, похожая на нее, как родная сестра. Зубайда Тервот снималась в кино на 60 лет раньше, чем Лоуренс. Она блистала в египетских картинах и стала знаменитой после выхода на экраны фильма «Мужчина в нашем доме».

Брэд Питт

Поклонники обнаружили, что один из самых сексуальных актеров эпохи нулевых очень напоминает знаменитого психиатра Генри Роршаха. Это именно он изобрел тест с «кляксами», позволяющий определить множество нервных расстройств. После развода с Анджелиной знакомство с Генри Питту бы точно не помешало.

Мэгги Джилленхол

Томная актриса с грустным взглядом могла бы сойти за родную сестру популярной писательницы Розы Уайлдер Лэйн. Она стала автором романа «Маленький домик в прериях», по которому сняли 200-серийный сериал. Если бы съемки проходили на несколько десятков лет позже, то Мэгги могла бы сняться в нем.

Мэтью Макконахи

У Мэтью близнец из прошлой эпохи нашелся неожиданно. В одной из социальных сетей некий мужчина опубликовал фото своего дедушки, предложив сравнить его с Мэтью. Оказалось, актер похож на мужчину, как две капли воды. Единственное различие — пышные усы незнакомца.

Брюс Уиллис

Брутальный актер невероятно похож на не менее брутального Дугласа Макартура: этот военный участвовал в двух мировых войнах и лично принимал капитуляцию Японии. Брюс мог бы вдохновляться подвигами и храбростью Дугласа. А живи они в одну эпоху сошли бы за близнецов.

Кристина Агилера