Стала известна дата премьеры сериала, где Павел Деревянко играет Ломоносова

Сериал, в котором Павел Деревянко играет Михаила Ломоносова, в очередной раз сменил название на более прямое. И сегодня раскрыта дата его премьеры. Читатели "РГ" узнают ее первыми, как и подробности проекта.

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Комедийный сериал "Как Деревянко Ломоносова играл" выйдет 26 февраля в 19:30 на СТС. Деревянко играет себя - актера, готового ради роли Ломоносова сменить столицу на Холмогоры.

По сюжету Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Но актера настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину ученого, которого видит в своих фантазиях. Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат Холмогор (Артем Волобуев) строит предвыборную компанию с помощью звезды.

В сериале герой Павла оказывается за бортом катера и на коне, тонет в болоте, принимает роды у коровы и встречается на тропе с кабаном. Его коллега Антон Богданов, который также участвовал в трюковых сценах, признавался, что на съемках удалось погрузиться в быт поморов. "Вспомнил, как рубить дрова, на рыбалке наколол червяка на крючок и даже смолил карбас - огромную лодку северных народов. Я простой парень, так что мне все это близко", - делится актер, который ради роли отрастил щетину.

"Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим и хотелось посмеяться, - рассказывает Павел. - Поездка в Холмогоры изменила жизнь героя, проучив его. Персонаж очеловечивается, с него сходит ненужная шелуха". Актер добавляет, что рад снова поработать с Климом Шипенко: "Очень надеюсь, что впереди у нас еще немало проектов. Кстати, в новом сериале он тоже иронизировал, потому что в жизни мы не совсем так работаем".