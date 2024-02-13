Сергей Гореликов. «Большое кино – жди! Я иду!»

Для зрителей Сергей Гореликов – это в первую очередь Турбо из группы USB, регулярно выступающей в Comedy Club. Еще его помнят как эксперта по взаимоотношениям Сержа Горелого из шоу «Предварительные ласки». Однако комик не устает пробовать себя в чем-то новом. Например, он принял участие в приключенческом реалити «Выжить в Самарканде», где успешно продержался аж до пятого эпизода (в эти выходные Гореликов покинул проект). Кроме того, Сергей присоединился к касту скетчкома «ЭТО МЫ», недавно стартовавшего на ТНТ. Мы поговорили о том, какой опыт он приобрел на проектах и куда теперь хочет двигаться дальше.

© Кадр из скетчкома "Это мы"

Не будем скрывать: каждые выходные болели за вас на «Выжить в Самарканде», но, если честно, не ожидали увидеть вас в реалити…

— Да я сам не ожидал! Всегда понимал, что все «Звезды в Африке» и другие «Последние герои» с «Форт Боярдами» – просто не моя история. Я не из тех людей, кто готов засовывать руку в банку с какой-нибудь гадостью или «дегустировать» тараканов. Да, кто-то поднимает уровень адреналина в крови подобным образом и этому радуется, но точно не я. Кстати, в «Звезды в Африке» меня звали, и не раз, но я отказывался ровно по этой причине.

Когда меня пригласили в «Выжить в Самарканде», я решил все-таки понять, о чем идет речь, и буквально запоем посмотрел «Выжить в Дубае». Не шучу – все серии за один день. Понял, что этот проект более человеколюбивый, хотя и тут можно проверить свои физические и интеллектуальные способности. Последнее слово было за женой – она меня уговорила. Посчитала, что для меня будет полезно приобрести новый опыт, знакомства и поработать в другой команде. В итоге и сам не заметил, как уже сел в самолет, уносящий меня в Узбекистан.

Вы достаточно долго продержались на проекте, но вылетели в последнем эпизоде. Было обидно?

— Конечно! Когда достаточно долго участвуешь в шоу, в тебе так или иначе просыпается азарт. Плюс я уже успел подружиться со многими ребятами, и не только из звездной команды, но и из народной. В такой ситуации немного грустно уходить. Однако считаю, что в финальном испытании я продул достойному сопернику. Саша Лось – отличный парень и очень сильный игрок. Он тоже сказал много приятных слов обо мне, это приятно. Я же уже получил от «Выжить в Самарканде» то, что хотел: новый опыт и друзей.

После проекта вы продолжаете общаться?

— Да, конечно, в том числе и с ребятами из народной команды. Мы переписываемся в социальных сетях. Когда появится возможность, обязательно встретимся.

А в сам Самарканд не хотите вернуться?

— Не буду скрывать: город мне понравился. В Самарканде красивая и необычная архитектура, добродушные люди и вкусная еда. Еще разок точно поеду, но, конечно, не летом. Не хочется снова выживать (смеется. — Прим. ред.).

Помимо «Выжить в Самарканде» вы также снялись в скетчкоме «ЭТО МЫ», премьера которого недавно состоялась на ТНТ. Прежде чем согласиться на него, тоже долго раздумывали?

— Как раз наоборот, я практически сразу сказал да. Во-первых, в этот проект меня пригласил мой хороший друг Леша Зюзин. Представьте себе, мы с ним знакомы с кавээновских времен, столько не живут! Леше удалось меня заинтересовать. Плюс я узнал, кто в перспективе может стать моими коллегами. Актерский состав у «ЭТО МЫ» мощнейший, а работать с классными и профессиональными ребятами – отдельный вид удовольствия. Ну, и было понятно, что несмотря на то, что мы делаем скетчи, подход у команды серьезный – как к большому кино.

Что-то новое вы для себя открыли в процессе работы?

— Меня пригласили поучаствовать именно как актера. Дело в том, что раньше я всегда играл то, что до этого сам и написал вместе с ребятами. Так было и в КВН, и в Comedy Club. Впрочем, мы продолжали дорабатывать скетчи на площадке, предлагали свои шутки, короче говоря, делали все, чтобы получилось как можно смешнее. Надеюсь, зрители это оценят.

В прошлом вы говорили, что испытываете дискомфорт, если нужно играть то, что не вы сами написали. Тут такого не случилось?

— Ну, может быть, только пару дней. Я просто не привык настолько плотно работать с режиссером, обычно сами справлялись. Но Алена Корчагина (режиссер проекта «ЭТО МЫ». – Прим. ред.) – человек понимающий. Она старалась помочь, подсказать, где и что лучше сделать. В общей сложности я сделал 51 смену, что немало. Ближе к концу Алена отметила, как я профессионально вырос. Да если честно, то и я сам это почувствовал.

Значит ли это, что скоро мы вас увидим в большом кино и сериалах?

— О, да! Большое кино – жди! Я иду! (Смеется — Прим. ред.) А если серьезно, то я стал значительно увереннее в себе. Если позовут снятся в фильме или сериале, то гораздо больше вероятность, что мне захочется пойти на пробы. В прошлом был один неприятный опыт: мне предложили попробоваться в один проект, я явился и… в принципе не понимал, а что тут вообще происходит?! Возможно, профессиональные актеры привыкли к кастингам и для них происходящее нормально, но не для меня на тот момент. Какой-то человек вяло подавал мне реплики, я на них реагировал и все думал: «Что я здесь забыл?!» Очевидно, что меня не утвердили, но и самому ходить на пробы расхотелось. Лучше заниматься юмором в том формате, что я уже знаю. Однако теперь я готов попробовать снова. Хотя реалистично смотрю на вещи. У меня есть мысли пойти поучиться актерскому ремеслу. Понимаю, что это отдельная профессия, которой я до конца не владею. Например, я понимаю, как мне играть в скетчах, но если мы говорим про более серьезную и долгую перспективу, то есть чему поучиться.

Насколько далеко простираются сейчас ваши профессиональные амбиции?