Лиса из Blackpink снимется в третьем сезоне «Белого лотоса»

Одна из самых популярных участниц южнокорейской группы BLACKPINK Лиса (Lalisa) готова порадовать поклонников не только музыкой, но и новой ролью в сериале «Белый лотос». Об актерском дебюте певицы сообщило американское издательство Variety 13 февраля.

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Лиса появится в третьем сезоне известного проекта, который начнут снимать уже в этом месяце. Информацию как о сюжете сериала, так и о роли Лисы пока держат в секрете. Известно лишь то, что сезон выйдет в 2025 на стриминоговом сервисе HBO и расскажет о новых гостях, которые приехали отдыхать в дорогой отель.

Поклонники пока гадают, какую же роль получит любимая участница популярной к-поп группы. Некоторые уверены, что она сыграет одного из главных персонажей, а другие считают, что у Лисы будет лишь эпизодическая роль. Так или иначе поклонники талантливой артистки очень рады за новые успехи своего кумира.