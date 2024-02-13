Актеров Брэдли Купера и Эмму Стоун засняли в объятиях друг друга

Брэдли Купер и Эмма Стоун посетили обед номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар» , который прошел 12 февраля в Беверли-Хиллз. На мероприятии актриса появилась в черном жакете с бежевыми вставками, брюках и туфлях на каблуках. Артист вышел на публику в белой рубашке, сером пиджаке, темном свитере, зеленых брюках и коричневых ботинках. Знаменитости позировали перед фотографами, обнимая друг друга.

В октябре прошлого года появились слухи о романе Брэдли Купера с Джиджи Хадид. Тогда модель впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января Джиджи Хадид появилась на публике с матерью Брэдли Купера после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. 26 января Джиджи Хадид и Брэдли Купер впервые появились на публике в качестве пары.