Умерла звезда мексиканской теленовеллы «‎Прощай, моя любовь»‎ Роза Куэ

Скончалась очередная звезда т.н. "золотого века" мексиканского кино - актриса Роза Куэ. Куэ известна, в частности, по культовой классической мелодраме "Прощай, моя любовь" и криминальной комедии "Комики и песенки", где сыграла Сигарреру.

© Российская Газета

Некролог публикует El Heraldo de Mexico. В нем артистка помечена как знаковая для своей эпохи.

Информацию подтвердили в ANDA, национальном отраслевом профсоюзе, поясняя, что свой возраст актриса скрывала. Причина и обстоятельства смерти также неизвестны.

СМИ страны отмечают, что о личной жизни Куэ вообще было "крайне мало информации".