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Умерла звезда мексиканской теленовеллы «‎Прощай, моя любовь»‎ Роза Куэ

Скончалась очередная звезда т.н. "золотого века" мексиканского кино - актриса Роза Куэ. Куэ известна, в частности, по культовой классической мелодраме "Прощай, моя любовь" и криминальной комедии "Комики и песенки", где сыграла Сигарреру.

Умерла звезда мексиканской теленовеллы «‎Прощай, моя любовь»‎ Роза Куэ
© Российская Газета

Некролог публикует El Heraldo de Mexico. В нем артистка помечена как знаковая для своей эпохи.

Информацию подтвердили в ANDA, национальном отраслевом профсоюзе, поясняя, что свой возраст актриса скрывала. Причина и обстоятельства смерти также неизвестны.

СМИ страны отмечают, что о личной жизни Куэ вообще было "крайне мало информации".

Полное имя - Роза Ирэн Агилера Куэ. В шоу-бизнес попала в конце 1950-х - с эпизодических киноролей. Уже в 1960-х ушла из индустрии.

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