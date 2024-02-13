Актриса Захарова заявила, что одержимый фанат однажды запрыгнул к ней на сцену

«Я очень испугалась, когда выступала как раз в Зарядье. Еще это было до Нового года. Он знает уже мою машину. Он меня стоял караулил. И мы подошли вместе к машине: мои родители, моя дочка, мои друзья. Нас было человек восемь. Он при них пытался схватить меня за руку и говорил: «Я ее люблю, я ее люблю», — отметила Захарова.

По словам артистки, однажды мужчина и вовсе запрыгнул к ней на сцену, так как не мог дождаться окончания спектакля. Захарова уточнила, что обращалась за помощью к силовикам, однако те ничего не могут сделать, так как преследователь уже состоит на учете у психиатра. Актриса отметила, что боится за здоровье маленькой дочери Майи, так как предполагает, что сталкер попробует перейти к более решительным действиям, если у него не получится завладеть ее вниманием.